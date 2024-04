MAI abre inquérito à operação policial em que homem foi baleado pela PSP em Lisboa

"Margarida Blasco ordenou hoje a abertura de um processo de inquérito, a decorrer no âmbito da IGAI [Inspeção-Geral da Administração Interna], em relação aos factos ocorridos na noite de 23 de abril, na zona das Linhas de Torres, no Lumiar, no âmbito de uma operação policial que envolveu elementos da PSP", refere uma nota do Ministério da Administração Interna (MAI).

Na terça-feira à noite, um homem sofreu ferimentos após ter sido baleado por um agente da PSP no Lumiar, depois de ter disparado tiros aos polícias, indicou à Lusa esta polícia.

Segundo a Polícia de Segurança Pública, uma viatura terá desobedecido à ordem de paragem da PSP na zona da Alameda das Linhas de Torres, tendo os dois homens que seguiam no carro iniciado uma fuga apeada.

Durante a fuga, um dos suspeitos terá apontado a arma e disparado na direção dos polícias e um dos agentes efetuou recurso a arma de fogo e atingiu o suspeito, que foi detido e levado para o hospital.

A PSP indica que o suspeito baleado não corre perigo de vida e o outro ocupante do carro foi detido, além de ter sido apreendida a arma.

A investigação do caso está a agora a cargo da Polícia Judiciária.