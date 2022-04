MAI adia extinção do SEF. "Há dimensões que não estão suficientemente amadurecidas"

O governante justificou o adiamento com a necessidade de “amadurecer” as alterações previstas, nomeadamente ao nível da formação de quem ficará no controlo aeroportuário, sublinhando que quer garantir uma transição com “serenidade”.“É importante garantir que a formação que está a ser dada àqueles que ficarão na primeira, segunda e terceira linha, nomeadamente no controlo aeroportuário, têm a formação adequada, ajustada e amadurecida”, acrescentou.Previsto para 12 de maio, o ministro da Administração Interna remeteu o processo de extinção do SEF para data posterior, ainda por definir.