MAI anuncia mudanças profundas no modelo de funcionamento do SEF no aeroporto de Lisboa

O ministro da Administração Interna disse hoje, numa entrevista à rádio TSF, que a morte do cidadão ucraniano nas instalações do SEF no aeroporto de Lisboa foi "um murro no estômago" do qual serão tiradas todas as consequências no plano jurídico e na organização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.