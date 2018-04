MAI vai investir um milhão de euros na investigação criminal da PSP

Lusa25 Abr, 2018, 08:48 | País

Numa nota enviada à agência Lusa, o MAI adianta que vai ser lançado um concurso para a empreitada de requalificação do Palacete das Águas Livres, em Belas, onde funciona o Departamento de Investigação Criminal da direção nacional da PSP.

Segundo o MAI, esta obra, no valor de 800 mil euros, está prevista na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e Serviços de Segurança.

No âmbito da mesma lei, está também a decorrer o procedimento para a contratação da empreitada de adaptação do Forte do Alto do Duque, em Lisboa, para a instalação da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa da PSP, uma obra que tem o valor de 180 mil euros.

O MAI prevê que que as empreitadas estejam concluídas no prazo máximo de nove meses, após o procedimento do concurso.