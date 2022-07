Maioria dos fogos dominada. É hora de fazer contas a prejuízos

Apesar de estarem em fase de resolução, estes incêndios deixam marcas. O fogo que começou em Ourém acabou por entrar no município de Alvaiázere. O presidente da Câmara, João Paulo Guerreiro, explica à Antena 1 que agora o primeiro passo é arranjar casa a quem ficou sem teto.Em Ourém, já se sabe que pelo menos mil hectares foram reduzidos a cinzas, tendo ardido mato e eucalipto, mas também pinhal.Mais a norte, em Ribeira de pena, no distrito de Vila Real, ardeu parte da maior mancha de pinheiro bravo da Península Ibérica: 66 hectares neste concelho e 200 em Boticas.O presidente da Câmara de Ribeira de Pena, João Noronha, espera pelas investigações das autoridades, mas acredita que houve mão criminosa.Portugal está desde a meia-noite em situação de contingência, que vai durar pelo menos até sexta-feira, podendo ser prolongada em função da evolução das temperaturas no país.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil agendou para o início da tarde uma conferência de imprensa, destinada a fazer um ponto de situação.