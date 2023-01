Mais casas em Oeiras ao abrigo do PRR

O edifício do Alto da Montanha, em Carnaxide, no concelho de Oeiras, prevê a construção de 64 casas e implica um investimento de 18 milhões de euros, indicou a Câmara Municipal num comunicado.No âmbito dos Novos Programas de Habitação, inserido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o concelho de Oeiras terá 717 novas casas, num investimento total superior a 122.250.000 euros.Em Oeiras, o plano de habitação municipal alarga-se a outros projetos, como o Programa de Reabilitação de Bairros Municipais que inclui 550 edifícios - 3.131 casas -, num investimento total de 77.000.000 euros.Ao todo, está previsto no Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30 a construção de 1.353 novas casas e a reabilitação de 3.131, num investimento total de quase 400 milhões de euros.