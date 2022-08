Mais de 100 operacionais combatem fogo no concelho de Penalva do Castelo

Mais de 100 operacionais, apoiados por seis meios aéreos, estão hoje à tarde a combater um incêndio que deflagrou no concelho de Penalva do Castelo, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.