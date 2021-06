Mais de 1.000 inquéritos epidemiológicos atrasados em Lisboa e Vale do Tejo

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista mais de 240 sendo que a capital já 306 por 100 mil habitantes. O R(t) subiu aqui para 1.20 enquanto no território nacional é de 1.14.



No relatório das linhas vermelhas da Direção Geral da Saúde e Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge assume-se um atraso nos inquéritos epidemiológicos em Lisboa.



Serão já mais de 1.000, admite a Saúde Pública, que face ao aumento de casos fala em dificuldades em identificar e isolar as cadeias de contágios.