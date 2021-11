Mais de 1.680 toneladas de alimentos angariados pelos Bancos Alimentares Contra a Fome

", indicou a instituição, em comunicado.A campanha decorreu em 1.300 superfícies comerciais de 18 regiões (Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Oeste, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, S. Miguel, Viana do Castelo, Viseu e Terceira) e contou com a ajuda de cerca de 22 mil voluntários.", afirmou, de acordo com a mesma nota, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome, Isabel Jonet.A instituição recordou ainda que até ao dia 5 de dezembro é possível contribuir para a campanha através de vales.", acrescentou.De acordo com os dados da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, no ano passado, os 21 bancos alimentares em atividade em Portugal distribuíram 30,7 mil toneladas de alimentos (com o valor estimado de 43,1 milhões de euros), num movimento médio de 123 toneladas por dia útil

O Banco Alimentar foi criado em Portugal, em 1991. Atualmente, existem 21 bancos alimentares nas zonas de Abrantes, Algarve, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Cova da Beira, Évora, Leiria-Fátima, Lisboa, Madeira, Zona Oeste, Portalegre, Porto, São Miguel, Santarém, Setúbal, Terceira, Viana do Castelo e Viseu.