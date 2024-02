Mais de 1.800 médicos aderiram ao regime de dedicação plena

Quase dois mil médicos aderiram à dedicação plena no primeiro mês do novo regime de trabalho, o dobro do esperado pela tutela. Medicina Interna, Cirurgia Geral e Pediatria são as especialidades que lideram a escolha deste modelo. Por sua vez, a maioria dos especialistas de Saúde Pública e um terço dos médicos de família rejeitam este modelo.