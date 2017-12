Mais de 2.220 toneladas de alimentos doados aos bancos alimentares

Os alimentos recolhidos vão ser distribuídos, a partir desta segunda-feira, a 2.630 instituições de solidariedade social, que os entregam a cerca de 420 mil pessoas com carências alimentares comprovadas, sob a forma de cabazes ou de refeições confecionadas.



Isabel Jonet, presidente da instituição, explicou que primeiro serão distribuídos os produtos frescos e a partir de terça-feira, é retomado o ritmo regular de entregas diárias", ou seja, "mais de 105 toneladas de alimentos todos os dias" nos 21 Bancos Alimentares do país.



A responsável pelo banco Alimentar ficou satisfeita com a generosidade dos portugueses.



Na recolha de alimentos realizada em maio foram recolhidas mais de 1.800 toneladas.



Em 2016, os 21 bancos alimentares contra a fome em funcionamento em Portugal distribuíram 25,6 mil toneladas de alimentos, o que equivale a um valor global estimado superior a 35,8 milhões de euros, de acordo com o mesmo comunicado.