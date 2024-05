Mais de 400 páginas com fotografias de Alfredo Cunha mostram como foi o 25 de abril de 74

Arlinda Brandão, Antena 1





O Dia da Liberdade ficará na iconografia contemporânea portuguesa pelas imagens do repórter fotográfico Alfredo Cunha.



O livro «25 de Abril de 1974, Quinta-feira» reúne vários registos e documenta a história da Guerra Colonial, o Dia 25 de Abril e as imagens depois da Revolução.



O jornalista Mário Galego folheou este novo livro com o autor, Alfredo Cunha, que começa por explicar os capítulos em que se divide uma história com 50 anos.



Há imagens inéditas nesta obra de Alfredo Cunha e gravuras criadas pelo artista visual Vhils (Alexandre Farto).