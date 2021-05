Mais de 60 escolas onde foram detetadas irregularidades na atribuição de notas

As escolas que inflacionaram as avaliações foram alvo de 66 processos disciplinares e 64 sanções. O Ministro da Educação diz que no caso do desalinhamento de notas tem sido aplicadas multas e inibição de funções de alguns diretores pedagógicos, tanto no setor privado como no público.