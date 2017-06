Mais de dois mil bombeiros combatiam 147 fogos esta manhã

Lusa 24 Jun, 2017, 11:23 | País

A informação disponível na página da ANPC refere que estão em curso 114 incêndios, a ser combatidos por 452 bombeiros, 176 viaturas e dois helicópteros.

Há ainda três fogos que estão em fase de resolução e 30 em fase de conclusão. No total, todos estes incêndios estão a ser combatidos por 2.027 bombeiros.

O maior número de ocorrências (23) verifica-se no distrito de Lisboa (23), seguido do Porto (16), Setúbal (14), Santarém e Leiria, ambos com 13, Aveiro (10), Braga e Castelo Branco, cada um com oito incêndios.

Considera-se que está em "curso" um incêndio quando está em evolução sem limitação de área, ao passo que em "resolução" pressupõe que já não apresenta perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

Um incêndio em "conclusão" já foi extinto, com pequenos focos de combustão dentro do perímetro do incêndio.