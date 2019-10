Mais de duas mil turmas ainda sem professor

Em todo o país há duas mil 175 turmas sem professor pelo menos a uma disciplina.



O problema é mais grave nos distritos de Lisboa, Setúbal e Faro.



Continuam por preencher mais de metade dos horários. Informática, Geografia, e Inglês são as disciplinas com mais falta de professores.



Em Informática, a situação agravou-se este ano. Há 288 horários sem um único docente. Só em Lisboa faltam 110.



Apenas 85 dos 288 horários são completos.



As contas são apresentadas no blogue do professor Arlindo Ferreira, especialista em Estatísticas da Educação.