Mais de metade das empresas não estabeleceu metas climáticas em 2021

O relatório analisou mais de 11.400 empresas fornecedoras de produtos ou serviços, que reportam dados ambientais aos seus clientes através do CDP, e concluiu que, em 2021, “”.Adicionalmente,, com o objetivo de contribuir para uma futura economia neutra em carbono.”, apontou a entidade.De acordo com as conclusões apresentadas, apenas uma em 40 metas definidas para 2021 pelas empresas foram aprovadas com base científica.No entanto,





É preciso fazer mais







Em 2021, mais de 200 membros da CDP Supply Chain (cadeia de abastecimento) em todo o mundo, que incluem grandes compradores que representam quase cinco biliões de euros em gastos com compras solicitaram que mais de 23.000 fornecedores divulgassem dados ambientais em 2021.O pedido feito por empresas como a L’Oréal, Philips, Telefónica, Deutsche Telekom, Pirelli, entre outras, resultou num "recorde" de 11.400 respostas, um aumento de 50% na divulgação daqueles dados ao CDP, em relação a 2020.”, apontou o CDP.”, defendeu o diretor executivo do CDP Europa, Maxfield Weiss.

Para o responsável, “isso é essencial, não só para compensar um atraso de 10 anos no estabelecimento de metas climáticas, como também para garantir um futuro de neutralidade carbónica”.