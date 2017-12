Mais de metade dos donativos de Pedrógão Grande já foram aplicados

RTP15 Dez, 2017, 09:40 / atualizado em 15 Dez, 2017, 10:02 | País

Em Pedrógão Grande, a reconstrução de habitações tem sido uma das principais prioridades. Só na quinta-feira avançou a reconstrução de mais oito casas, como testemunhou a repórter Raquel Morão Lopes.



Das 264 casas afetadas pelo incêndio de Pedrógão Grande, mais de 100 foram já intervencionadas e entregues aos proprietários nos últimos seis meses.



Destas, 23 estão prontas a habitar, sete estão ainda em obras e as restantes estão em fase de adjudicação.



A fundação Gulbenkian gere um fundo da conta solidária aberta pela Caixa Geral de Depósitos, de onde 80 por cento já está a ser gasto.Desde junho já foi dado apoio a 95 famílias dos sete concelhos afetados para a compra, por exemplo, de ferramentas agrícolas.Quanto ao fundo gerido pela União das Misericórdias, conta para já com uma taxa de execução de 21 por cento. O REVITA, fundo criado pelo Governo, tem continuado a somar donativos.No terreno, o jornalista Horácio Antunes acompanhou o andamento dos trabalhos. Muitos dos que conseguiram escapar das chamas reerguem agora as suas vidas e reconstroem as casas. Alguns não deverão conseguir passar o Natal nas respetivas casas.O incêndio que deflagrou há seis meses, a 17 de junho, no concelho de Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos atingiu dezenas de casas de primeira habitação. Morreram 66 pessoas e mais de 250 ficaram feridas.