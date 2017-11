Mais um caso confirmado de legionella. São agora 51

RTP14 Nov, 2017, 18:33 / atualizado em 14 Nov, 2017, 18:46 | País

No boletim epidemeológico divulgado às 17h30, a Direção-Geral da Saúde diz que há 51 casos confirmados de legionella desde 31 de outubro de 2017. Todos com "história de doença crónica e/ou fatores de risco".



Ainda de acordo com a DGS, cinco pessoas morreram desde o início deste surto.



Treze pessoas já tiveram alta clínica, 26 estão atualmente internadas em Unidades de Cuidados Intensivos e uma está na urgência.



Os dados divulgados pela DGS indicam ainda que a maior parte das pessoas infetadas têm 70 ou mais anos e 59% são do sexo feminino.