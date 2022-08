Mais urgências obstétricas e pediátricas fechadas no fim de semana

A urgência pediátrica do Hospital de Faro está encerrada até quarta-feira às 9h da manhã. As dificuldades no preenchimento de escalas por falta de médicos levaram ao encerramento do serviço. Os utentes com crianças doentes devem dirigir-se às urgências pediátricas de Portimão.