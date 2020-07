Manifesto reclama receitas fiscais das barragens do rio Douro

No planalto mirandês foi criado um manifesto cultural para reclamar receitas fiscais geradas pelas barragens que atravessam o rio douro. A venda dos aproveitamentos hidroeléctricos foi autorizada pela comissão europeia. Os promotores do manifesto exigem que uma parte das contrapartidas do negócio fique no território.