Manto de silêncio encobre assédio num das empresas mais atrativas para trabalhar

São relatos impressionantes do que acontece dentro de uma das grandes empresas portuguesas: ouvimos queixas de atuais e antigos trabalhadores com acusações de assédio, sexual e moral, de manipulação e de discriminação. Tudo isto poucos dias depois de a Farfetch ter sido considerada a segunda empresa mais atrativa para trabalhar em Portugal.