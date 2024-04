Marcelo condecorou advogados de presos políticos e Anafre

Estas condecorações foram divulgadas no sítio oficial da Presidência da República na Internet, em duas notas separadas, com data de 25 de Abril, acompanhadas por fotografias.

"Por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, o Presidente da República condecorou advogados defensores de presos políticos com a Ordem da Liberdade", lê-se numa das notas.

Nesta cerimónia, realizada no Palácio de Belém, Manuel Luís Macaísta Malheiros foi agraciado com as insígnias de grande-oficial da Ordem da Liberdade.

Receberam o grau de comendador da Ordem da Liberdade Amadeu António Pereira Lopes Sabino, António José Maldonado Cortes Simões, Joaquim Monteiro Matias, Jorge Ítalo Assis dos Santos, José Adalberto Coelho Alves, José Delgado Domingues Martins, José Paiva Biscaia Filipe Pereira e Saúl Fernandes Rodrigues Nunes.

Estiveram presentes a ministra da Justiça, Rita Júdice, e a bastonária da Ordem dos Advogados, Fernanda de Almeida Pinheiro.

"O Presidente da República condecorou, em cerimónia no antigo Picadeiro Real do Palácio de Belém, a Anafre -- Associação Nacional de Freguesias, como membro honorário da Ordem da Liberdade", lê-se noutra nota.

As insígnias foram entregues ao presidente da Anafre, Jorge Veloso, na presença dos membros do conselho diretivo, do conselho geral e do conselho fiscal, assim como representantes das delegações distritais e regionais da Associação.

Esteve presente o ministro Adjunto e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida.