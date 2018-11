Marcelo destaca Loureiro dos Santos como um pensador

Paulo-Novais-Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa esteve no velório do general, na capela da Academia Militar, em Lisboa e foi lá que comparou Loureiro dos Santos ao filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço.



Elogios de Marcelo Rebelo de Sousa ao general Loureiro dos Santos. O antigo ministro da Defesa e ex-Chefe do Estado-Maior do Exército morreu no sábado, aos 82 anos.



A missa de corpo presente está marcada para esta segunda-feira, segunda-feira, às 9h30, na Capela da Academia Militar, em Lisboa, seguida do funeral no cemitério de Carnaxide.