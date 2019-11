Marcelo distinguido com o título "Sigillum Magnum" da Universidade de Bolonha

A homenagem, a que assiste o Presidente Sergio Matarella, acontece no último dia da visita oficial a Itália.



Antes de partir para Bolonha o chefe de Estado português prestou homenagem, em Roma, ao Soldado Desconhecido no Altar da Pátria.



O monumento homenageia um soldado caído na 1ª Guerra Mundial, representando todos os que perderam a vida entre 1914-1918.



Diz Marcelo Rebelo de Sousa que o próximo ano pode ser economicamente menos mau para Portugal, desde logo porque se acredita num Brexit com acordo.