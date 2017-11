Marcelo diz que está a ser dada uma resposta imediata à seca em Portugal

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "o país está desperto" para o problema da seca e que isso é o mais importante agora.



Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "há medidas que já estão a ser tomadas e muitos autarcas estão a tomá-las ou declarando uma situação de emergência ou calamidade ou atuando como se ela existisse".



Estão a ser tomadas medidas "no fornecimento de água, nos furos, na água que se vai procurar nas pedreiras, na relação com outros subsistemas, com outros municípios, na colaboração com o Estado, na programação da ampliação de albufeiras existentes ou da construção de outras", elencou.