Marcelo foi "infeliz e deselegante" quando se referiu a Costa, Montenegro e ao próprio filho

O comentador da SIC não se poupa nas críticas ao presidente da República sobre a proposta de reparação financeira às ex-colónias e também pela forma como o chefe de Estado se referiu a Luís Montenegro, como tendo comportamentos rurais, e a António Costa, como sendo lento por ser oriental.Marques Mendes considera que aquele foi mesmo o dia mais infeliz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.No habitual espaço de comentário na SIC, o antigo líder do PSD também condenou o convite feito por Luís Montenegro para que Rui Moreira fosse o número dois da lista às eleições europeias.O antigo presidente social-democrata fala em falta de respeito por entender que não faz sentido convidar, para um lugar secundário, alguém com o currículo do autarca do Porto.