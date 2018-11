Marcelo preocupado com uso dos militares pela política

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"Não toleraremos que se repita o uso das Forças Armadas ao serviço de interesses pessoais ou de grupo de jogos de poder, enquanto soldados se batiam como hoje se batem todos os dias no centro de África, no norte, no leste e sul da Europa, no Golfo da Guiné, pela pátria e pela humanidade", afirmou o Chefe de Estado.



Convicto da necessidade de aprender com o passado, Marcelo Rebelo de Sousa evocou os mais de 111 mil "heróis" portugueses que, em África e na Europa, "lutaram pela compreensão contra o ódio, a liberdade contra a opressão, a justiça contra a iniquidade, a Europa aberta contra a Europa fechada, o mundo solidário contra o mundo dos egoísmos, das xenofobias e das exclusões".



O Presidente sustentou ainda que "hoje mais do que nunca" é preciso "afirmar os valores" que identificam o país "como nação na relação fraterna com as nações aliadas e amigas", o primeiro dos quais "é a dignidade da pessoa humana".



"Hoje mais do que nunca queremos celebrar as Forças Armadas. Sem vós, militares de Portugal, sem o vosso prestígio, sem o respeito e admiração pela vossa missão insubstituível não há liberdade, nem segurança, nem democracia, nem paz que possam vingar", salientou.