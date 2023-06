Marcelo presente nos eventos "mais significativos" da visita do Papa Francisco

"O Presidente da República, para além da audiência no Palácio de Belém, estará presente nos mais significativos eventos da presença do Papa Francisco em Portugal e da Jornada Mundial da Juventude (JMJ)", lê-se numa nota hoje divulgada na página da Presidência da República.

Nesta nota, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, no dia 02 de agosto, que irá marcar o início da visita do Papa Francisco a Portugal, o representante máximo da Igreja Católica vai ser recebido no Palácio de Belém, "seguindo-se um encontro no Centro Cultural de Belém entre o Santo Padre, as autoridades portuguesas, a sociedade civil e o corpo diplomático acreditado em Portugal".

No dia 03, o Papa Francisco irá participar na cerimónia de acolhimento no Parque Eduardo VII, em Lisboa e, no dia a seguir, participará na Via-Sacra, no mesmo local.

Já na manhã do dia 05, indica a nota da Presidência, está prevista a deslocação do Papa Francisco a Fátima e, à noite, a participação "numa vigília com jovens no Parque Tejo", em Lisboa.

"No último dia da visita, dia 06 de agosto de manhã, o Papa Francisco celebrará uma missa no Parque Tejo, e antecedendo a sua partida de Portugal nesse dia à tarde, Sua Santidade estará presente no encontro com voluntários da JMJ 2023 no passeio marítimo de Algés", lê-se no comunicado.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto em Lisboa, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com o Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.