Marcelo quer palco da Jornada Mundial da Juventude mais barato

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa e o Bispo Américo Aguiar garantem que não conheciam o valor do projeto. do palco. Ambos querem custos mais baixos. As reuniões entre Igreja, Câmara de Lisboa e outras instituições para tentar baixar os custos começam já na próxima semana.