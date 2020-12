Marcelo quer que sejam esclarecidas as condições da morte do cidadão ucraniano

Foto: Lusa

O Presidente da República quer apurar o que realmente se passou com a morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa, há 9 meses. Marcelo Rebelo de Sousa quer saber se foi um ato isolado ou se é um procedimento comum no SEF.