Marcelo Rebelo de Sousa defende pacto de regime para salvar o jornalismo

O chefe de Estado também pede mais transparência em relação aos acionistas de órgãos de informação. Ideias transmitidas na abertura do Congresso dos Jornalistas, em Lisboa.No meio da crise a envolver o grupo Global Media, dois administradores deste grupo decidiram apresentar a demissão: Filipe Nascimento e Paulo Lima de Carvalho dizem não ter condições para permanecer no cargo, perante os problemas económicos do grupo.Por falta de pagamento dos salários, os trabalhadores doe do diário desportivoanunciaram a suspensão dos contratos de trabalho.Ouvida pela Agência Lusa, a presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Helena Sousa, explica que a questão da transferência de salários ultrapassa as competências do organismo.Questionado pela Antena 1 sobre esta matéria, o advogado Garcia Pereira, especialista em direito do trabalho, acredita que os gestores do grupo estão a cometer ilegalidades.