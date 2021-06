Marcelo Rebelo de Sousa diz que proteção de dados é mais exigente

O Presidente da República diz não ter ouvido as explicações de Fernando Medina sobre as conclusões da auditoria sobre a entrega de dados de ativistas à embaixada russa na sequência de uma manifestação. No entanto, Marcelo lembra as novas exigências da lei na comunicação de dados pessoais.