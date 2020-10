Marcelo recebe a vacina da gripe para "dar o exemplo"

Não são imagens muito habituais. Um Presidente da República, de tronco nu, a ser vacinado para a gripe na fase do grupo de risco.



Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o fez para chamar a atenção para o facto de que é fundamental este movimento.



O PR confirmou ainda que a ministra da Saúde o "esclareceu" que haverá vacinas em número suficiente para todos aqueles que queiram vacinar-se. "Até à primeira semana de dezembro, progressivamente, todos os que se queriam vacinar serão vacinados", disse Marcelo.



"Os portugueses percebem como é importante participar e prevenir também aqui", acrescentou.



Questionado sobre os encontros que terá a partir de hoje com várias pessoas e instituições sobre a situação da epidemia em Portugal, o Presidente da República afirmou que os quer ouvir para saber como "vêem o momento que o país vive". "Todos temos a noção que estamos no mesmo barco", continuou, "não há uns que ganham e outros que perdem".



O primeiro encontro será com a ministra da Saúde.