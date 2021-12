Márcia Rodrigues regressou ao Jornal 2 onde foi pivot

Com especialização em política internacional, Márcia Rodrigues foi pivô do segmento noticioso da RTP 2 e considera que "era o espaço certo".



"O Jornal 2 tinha um perfil muito diferente dos jornais do canal 1. Era um jornal que tinha mais espaço para explicar acontecimentos mais complexos, como é o caso da política internacional", explicou em entrevista à RTP 2.



Antes de ser pivot, a jornalista foi repórter, como contou. Márcia Rodrigues foi enviada especial a 54 países e admite ter tido "o privilégio de ser correspondente da RTP" nos Estados Unidos e de trabalhar com jornalistas norte-americanos que considera serem "grandes estrelas internacionais de jornalismo".



Atualmente, a jornalista está à frente do programa "Janela Global", na RTP 3, e acredita que a matéria internacional tem "muito peso" na atual agenda mediática.



"Tem muito mais do que tinha, e não há muitos anos", afirmou. "Há muito mais cadeias de televisão em Portugal (...) e há mais programas de informação. E os jornais começaram a dar mais informação internacional".



Antes, lembrou, "era muito difícil colocar nos principais jornais (...) muita informação, a não ser no canal 2 da RTP".



Depois de ter entrevistado tantas figuras internacionais ao longo da sua carreira, Márcia Rodrigues recorda a entrevista ao Dalai Lama.