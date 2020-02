Marega confessa ter-se sentido humilhado

Em declarações à Rádio Monte Carlo o jogador do FC Porto disse o que diria ao Presidente da República se pudesse falar com Marcelo Rebelo de Sousa.



O jogador admitiu que os outros futebolistas em campo não compreenderam no momento a decisão tomada por ele de abandonar o campo.



Éder e Nelson Semedo solidários



O internacional português Éder manifestou-se solidário com Marega.



O jogador que marcou o golo que deu o Campeonato da Europa a Portugal escreveu no Instagram que existem atitudes que valem mais do que mil palavras.



“Marega, és enorme”, escreveu Éder na rede social Instagram, citado pela agência Lusa.



Outro jogador que reagiu na tarde de segunda-feira aos insultos racistas contra Marega foi Nélson Semedo, que joga atualmente no Barcelona.



O antigo jogador do Benfica lembrou ao jornal Público que também foi alvo de insultos semelhantes. Nessa altura respondeu aos insultos fazendo gestos para a bancada, o que lhe custou um cartão amarelo.



Se fosse hoje Nelson Semedo garante que a resposta teria sido outra.