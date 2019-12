Maria Flor Pedroso deixa a Direção de Informação da RTP

“Após auscultação dos motivos invocados pela Diretora e exclusivamente por esses motivos, o CA considera que não tem outra alternativa que não seja aceitar essa decisão”, lê-se num comunicado da Administração da RTP.Depois de agradecer a Maria Flor Pedroso, assinalando-lhe “idoneidade” e “currículo irrepreensível”, a equipa liderada por Gonçalo Reis afirma acreditar que “a linha editorial que vinha a ser seguida pela direção, assente num jornalismo objetivo e rigoroso, livre e independente, isento e plural, é a matriz de uma serviço público de excelência, em absoluto contraste com a crescente tendência para um jornalismo populista e sensacionalista”. Estilo que repudia “veementemente” e considera “imperativo combater”.“O CA nomeará em breve uma nova direção à qual continuará a exigir a implementação das melhores práticas, para que o jornalismo feito pela RTP seja o mais completo, o mais sério, o mais credível e o mais isento, ao total serviço do público”, remata o mesmo comunicado

Dia de plenário de jornalistas

A notícia da exoneração da diretora de Informação da RTP é conhecida horas antes da realização de um plenário de jornalistas convocado pelo Conselho de Redação da RTP.Na base deste desfecho está um diferendo entre a equipa do programa de investigação, sob a coordenação da jornalista Sandra Felgueiras, e Maria Flor Pedroso, diretora de informação da televisão pública – amplamente noticiado pela imprensa.A 11 de dezembro, em reunião do Conselho de Redação, sobre a investigação doà exploração de lítio, Sanda Felgueiras acusou Maria Flor Pedroso de ter passado informação privilegiada a Regina Moreira, diretora do Instituto Superior de Comunicação Empresarial, visada num outro trabalho de investigação jornalística sobre alegado recebimento indevido de “dinheiro vivo”.Maria Flor Pedroso “rejeitou liminarmente” tal acusação e, em posição escrita sobre a “verdade dos factos”, a diretora de Informação vincou: “Nada foi falado sobre o contrato de compra e venda do imóvel ou outros dados da investigação. A diretora de informação limitou-se a defender os interesses da RTP ao tentar contrariar a recusa de uma entrevista”.Até ao final da tarde de domingo, mais de 130 jornalistas haviam subscrito um abaixo-assinado em defesa de Maria Flor Pedroso. Entre os signatários, há figuras da profissão como Adelino Gomes, Henrique Monteiro, Anabela Neves ou Francisco Sena Santos.