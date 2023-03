Maria José Morgado avisa que polémica dos metadados vai continuar a anular decisões da justiça

Ontem mesmo, o Tribunal da Relação de Évora decidiu anular parte do acórdão do processo de Tancos depois de o Tribunal Constitucional ter proibido no ano passado o armazenamento - a conservação - dos metadados para efeitos de investigação criminal.