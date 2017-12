Marinha Grande aprova manifesto pela defesa da Mata Nacional do Pinhal do Rei

Lusa04 Dez, 2017, 16:59 | País

O manifesto, proposta da presidente da Câmara, Cidália Ferreira (PS), foi aprovado na última reunião do executivo e surge na sequência do incêndio florestal dos dias 15 e 16 de outubro que destruiu a quase totalidade do pinhal.

No manifesto, a autarquia solicita ao Governo, através do secretário de Estado das Florestas, que o Plano de Gestão da Mata "vise o reforço dos meios técnicos e humanos da delegação do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas da Marinha Grande, transformando-a num verdadeiro serviço de gestão florestal".

Pede-se ainda que o Plano de Reflorestação contemple a "preservação dos elementos da história florestal da Marinha Grande, reforce as espécies autóctones que complementem e reforcem a monocultura do pinheiro bravo e que o reflorestamento junto às zonas habitacionais dos aglomerados seja feito com espécies vegetais resistentes ao fogo".

É também solicitado que o "reflorestamento preserve e valorize habitats tradicionais da mata (Ribeiro de S. Pedro, Samouco, Tremelgo, Fonte da Felícia, Fonte dos Pirilampos, Água Formosa), apontando projetos específicos de reflorestação, que visem reforçar o seu valor paisagístico, ambiental e lúdico" e que "contemple a reconstrução e recuperação do património florestal edificado".

A autarquia pretende ainda que seja feita a "reconstrução e recuperação do património de Posto de Vigia contra incêndios existentes, recuperando outros que se foram perdendo ao longo dos tempos" e que se pugne pela "rápida execução do Museu Nacional da Floresta".

Tal como já tinha avançado à agência Lusa a presidente, foi aprovada na reunião de câmara a criação de uma Unidade de Missão que reúne os principais agentes de investigação regionais e nacionais, tais como o Centro de Estudos Florestais do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa e o Instituto Politécnico de Leiria.

Juntamente com este manifesto, o Município vai enviar o relatório de prejuízos e danos provocados pelo incêndio e o levantamento das necessidades identificadas junto das populações afetadas.

A Câmara Municipal da Marinha Grande manifesta a "inteira e total disponibilidade para cooperar" e "encontrar as soluções mais ajustadas a curto, médio e longo prazo, quer para a reconstrução do Pinhal do Rei, quer para a normalização das condições de vida das populações afetadas, quer para a revitalização económica do território".

O documento vai ser enviado ao Presidente da República, presidente da Assembleia da República, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, secretário de Estado das Florestas, secretária de Estado do Turismo, presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente e presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

A Câmara Municipal irá reunir extraordinariamente, na quinta-feira, para discutir o presente e futuro do Pinhal do Rei.