Marinha investiga "comportamentos abusivos" entre cadetes da Escola Naval

Sem grandes pormenores, a Marinha informa que "teve conhecimento de uma denúncia sobre alegados comportamentos abusivos praticados entre cadetes da Escola Naval".





Diz também que "não recebeu diretamente qualquer denúncia relativamente ao alegado comportamento entre cadetes, contudo, atendendo à situação mencionada", decidiu iniciar "as diligências internas para averiguar e apurar a veracidade dos factos relatados e eventuais responsabilidades".





A Escola Naval é um estabelecimento de Ensino Superior Público Universitário Militar destinado a formar os Oficiais dos quadros permanentes da Marinha Portuguesa.



Conta, de acordo com o site, com "um corpo docente superior a 70 professores militares e civis, que associam à sua função de docência uma vasta experiência profissional".



Lê-se ainda no site da Escola Naval que o "Corpo de Alunos está dividido em 5 companhias, correspondendo uma a cada ano de ingresso, constituindo um efetivo total de, aproximadamente, 300 alunos".