Marinha resgatou mulher britânica a bordo de navio ao largo dos Açores

De acordo com um comunicado, a Marinha coordenou o resgate médico através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes - Marítimos (CODU - MAR).

O resgate médico da passageira com 70 anos, de nacionalidade britânica, que estava a bordo do navio "Oasis of the Seas", com bandeira das Bahamas, que se encontrava a navegar a cerca de 486 milhas náuticas (o equivalente a 900 quilómetros) a oeste da ilha açoriana de São Miguel, foi coordenado pela Marinha desde as 15h32 de sábado.

A Marinha explicou que a passageira "apresentava um quadro clínico de apendicite aguda e a necessitar de cuidados médicos hospitalares urgentes".

"O desembarque foi efetuado no porto da Horta, na ilha do Faial, pelas 08:00 de hoje, dia 28 de abril, através de uma embarcação do próprio navio", segundo a nota.

A fonte adiantou que a paciente foi posteriormente transferida para uma unidade hospitalar da ilha do Faial, através de uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA).

Estiveram envolvidos na operação o MRCC Delgada, o CODU - MAR, o SRPCBA e a Autoridade Marítima Nacional, através da Capitania do Porto da Horta.