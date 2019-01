Marinheiros portugueses usam espinafres nas ementas

Foto: Marta Pacheco - Antena 1

Mas será que afinal o Popeye tinha razão? Os espinafres dão força e músculo? A jornalista Marta Pacheco esteve na base do Alfeite, falou com a segundo-tenente Ana Teixeira, nutricionista da Marinha, que refere estes hortícolas como um alimento muito completo e nutritivo.

Em terra, mas sobretudo no mar, o que se come e como se cozinha pode ser um verdadeiro desafio. E inclusivamente interferir numa missão, que pode durar semanas ou meses.





Neste momento, oito alunos (sete da Marinha e um da Força Aérea) estão no módulo da comida tradicional portuguesa. Creme de espinafres, caldeirada de raia e caldeirada de lulas são apenas alguns exemplos do que sai do tacho para a mesa. A formação inclui mais de 1300 horas de aulas e 120 horas de estágio. No fim, os alunos estão prontos para cozinhar e servir dentro e, se for caso disso, fora da Marinha.







Os espinafres podem não dar o tal superpoder energético, mas são nutritivos e fazem bem. E para o Popeye, que completa esta quinta-feira 90 anos, serão sempre um alimento que lhe dá muita energia e vitalidade.