Mário Nogueira prepara-se para último mandato à frente da Fenprof

Mário Nogueira é secretário-geral da Federação Nacional dos Professores desde 2007.



Na edição desta sexta-feira do Bom Dia Portugal, falou das lutas que ainda estão por vencer, como a recuperação integral do tempo serviço congelado - nove anos, quatro meses e dois dias -, a questão da aposentação dos professores e a precaridade, entre outras.



Novas estratégias para os próximos três anos serão discutidas no congresso.