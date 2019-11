Marta Temido assume fecho da urgência pediátrica do Garcia de Orta

O anúncio feito pela ministra da Saúde que justificou a decisão com a dificuldade para fazer a escala de profissionais que assegurassem o serviço.Marte Temido assumiu que o encerramento à noite é o melhor dos caminhos sem nunca utilizar a palavra encerramento e preferiu explicar que vão ser prolongados os horários de duas unidades de saúde em Almada e na Amora.Um prolongamento diz a ministra para tentar colmatar o encerramento, à noite, da urgência pediátrica do Garcia de Orta.Segundo o sindicato dos médicos da zona sul o lançamento de concursos não foi suficiente para ultrapassar a falta de profissionais.Marta Temido diz que vai haver novo concurso e ainda este mês, há dois médicos que devem começar a trabalhar.O Governo diz que não desiste mas o certo é que as urgências pediátricas vão fechar à noite já a partir de segunda-feira.Face a esta decisão a comissão de utentes do Seixal convocou para esse dia uma vigília de protesto.José Lourenço esteve numa reunião com a ministra da Saúde e disse à agência Lusa que o alargamento do horário de centros de saúde não é alternativa e que face ao que a ministra disse nada mudou.





A urgência pediátrica já tinha fechado por diversas vezes em outubro devido à falta de especialistas, levando o hospital a implementar um modelo de encerramento aos fins de semana.



A falta de pediatras no Garcia de Orta afeta o hospital há mais de um ano, quando saíram 13 profissionais e, segundo o Sindicato dos Médicos da Zona Sul, nem o lançamento de concursos foi suficiente para colmatar a carência porque "ninguém concorreu".