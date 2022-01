"Martinho da Arcada" está a comemorar os 240 anos

O "parabéns a você" foi assinalado na sexta feira passada, sendo o dia 7 de janeiro, o do nascimento do Café há quase dois séculos e meio. A data foi marcada pela a apresentação de um livro que mostra a sua importância histórica e cultural, com uma estreita ligação às Artes. Chama-se "Martinho da Arcada, Um Café de Todos Nós", da autoria do escritor Luis Machado.Nestes 240 anos foi frequentado por figuras ímpares do país, sendo o poeta Fernando Pessoa a personalidade que mais visitantes chama a este local para verem a mesa onde o escritor tomou a sua última bica três dias antes de morrer, na companhia do artista Almada Negreiros.Vamos até este Café com a repórter Arlinda Brandão, espreitar algumas histórias que ainda ninguém conhece deste Café carismático que faz 240 anos.