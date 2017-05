Mas afinal Portugal não pode votar no Salvador?

RTP 11 Mai, 2017, 15:23 | País

O Festival conta com um conjunto detalhado de regras que foram estabelecidas pela União Europeia de Radiodifusão (UER) e aprovadas pelo órgão de governo do concurso, o Grupo de Referência.



Só um máximo de 46 membros é autorizado a participar (os "participantes broadcasters") nas semifinais. Depois, os vencedores, de um total máximo de 26 países competem na final. Seis lugares são à priori garantidos. O país vencedor do ano anterior, a França, a Alemanha, a Espanha, a Itália e o Reino Unido.



O Festival é composto por três espetáculos ao vivo, duas semi-finais que normalmente acontecem às terças e às quintas e uma final aos sábados. Os espetáculos são produzidos e transmitidos ao vivo pelas emissoras participantes.



A atribuição dos países às duas meias-finais e a posição de apresentação dos mesmos na final são decididos por sorteios, organizados pela emissora anfitriã, que este ano é a Ucrânia.E como funcionam as votações?





Os telespetadores dos países a concurso são convidados a votar nas suas canções favoritas, mas sem a possibilidade de votarem na música que representa o seu próprio país. Os votos contabilizam-se através de chamadas telefónicas, com números implementados em todos os países das emissoras participantes.Para além disso, em cada país participante há um Júri Nacional nomeado pela emissora desse país para votar nas semifinais e na final.Em relação a este Júri Nacional, os membros classificam as músicas com pontos de um a doze (não existindo nove nem 11 pontos). Em primeiro lugar classificam qual a sua música favorita, depois a segunda, até à canção menos favorita. Assim, os 12 pontos são atribuídos à melhor música, dez à segunda melhor e assim sucessivamente. Abstenções não são permitidas. Isto acontece nas duas semifinais e na final.Já em relação ao televoto, a canção que receber o maior número de votos do público é classificada em primeiro lugar, a música que recebeu o segundo maior número de votos será classificada em segundo e assim sucessivamente até a última canção. Os pontos são também atribuídos utilizando a mesma metodologia do Júri Nacional.Os pontos dos Júris Nacionais e do público são posteriormente combinados de acordo com uma proporção determinada pela UER, sujeita à aprovação do Grupo de Referência.Mais tarde, depois de todos os porta-vozes anunciarem os resultados dos seus Júris Nacionais, e antes de o resultado televisivo do público ser revelado, os resultados completos dos Júris Nacionais aparecem no quadro de pontuações.Posteriormente, os votos do público para cada música, em todos os países participantes, são adicionados progressivamente ao quadro. No final do processo, e com as pontuações combinadas, é anunciado então o vencedor.