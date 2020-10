Mau tempo. Aviso vermelho alargado a oito distritos

Os oito distritos estão sob aviso vermelho devido à previsão de chuva por vezes forte e persistente e ocasionalmente acompanhada de trovoada e possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento.

O aviso vermelho para os oito distritos vai estar em vigor entre as 12h00 e as 18h00 de hoje. Corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da Proteção Civil.

Portugal continental está sob o efeito da depressão Bárbara, que está a dar origem a precipitação forte, aumento da intensidade do vento com rajadas até 100 quilómetros por hora e até 130 quilómetros por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

Em Setúbal, caiu um andaime na Avenida Luisa Todi devido ao forte vento. A estrutura, que estava a ser usada numa construção de um prédio devoluto, provocou problemas no trânsito na principal artéria da cidade.

Durante esta madrugada houve registo de quinze ocorrências em todo o país, em consequência da depressão Bárbara, que afeta o território português.