Mau tempo já motivou o cancelamento de 30 voos no aeroporto da Madeira

De acordo com informação disponível no `site` da ANA -- Aeroportos de Portugal, até às 16:30 cerca de 30 voos de e para a Madeira, operados por várias companhias, foram cancelados na origem e outros dois divergiram, afetando as ligações com diversas cidades na Europa, incluindo Lisboa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira sob aviso laranja até domingo devido à passagem da depressão Bernard, que se traduz num "aumento significativo da intensidade do vento", podendo soprar com "rajadas de 100 quilómetros por hora" e atingir "120 quilómetros por hora nas regiões montanhosas" e no aumento da agitação marítima com ondas que podem chegar a 6,5 metros nas costas norte e na ilha de Porto Santo.

A depressão irá, depois, deslocar-se em direção à costa sul de Portugal continental a partir de domingo, prevendo-se "precipitação forte e localmente muito intensa" no Algarve e Baixo Alentejo a partir da manhã, com "aumento da intensidade do vento e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes".

O aviso laranja -- o segundo mais grave numa escala de três -- é emitido sempre que existe uma "situação meteorológica de risco moderado a elevado", situação que levou o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza da região autónoma a encerrar todos os percursos recomendados e a desaconselhar a realização de qualquer atividade em espaço florestal enquanto o alerta estiver em vigor.

Face ao aviso emitido pelo IPMA, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira recomenda que a população evite circular por zonas com prédios degradados, devido ao risco de derrocadas e de queda de árvores, bem como que preste atenção às estruturas montadas (andaimes, toldos, tendas, telhados), pois poderão ser afetadas por rajadas mais fortes de vento.