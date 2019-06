Mau tempo nos Açores provoca nove desalojados

Mário Aleixo - RTP17 Jun, 2019, 06:12 / atualizado em 17 Jun, 2019, 06:12 | País

Os Açores estão em alerta amarelo até ao início da manhã desta segunda-feira.





No domingo o mau tempo causou vários problemas em São Miguel, São Jorge e na ilha Terceira explicou à Antena 1 o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.









O mau tempo deixou vias obstruídas em São Miguel, São Jorge e na Terceira e provocou inundações em habitações desta última ilha.Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), no grupo central, que se encontra sob aviso laranja, registaram-se na ilha Terceira "queda de andaimes, duas quedas de árvore, obstrução parcial de via por arrastamento de detritos na Estrada Regional na freguesia dos Altares e algumas inundações em habitações"."Grande parte das ocorrências registadas foram resolvidas pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, em colaboração com os Serviços Municipais de Proteção Civil e a Direção Regional das Obras Públicas, não apresentando, para já, danos pessoais, apenas pequenos danos materiais", lê-se ainda na nota divulgada.