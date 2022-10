Mau tempo. Proteção Civil soma mais de 80 ocorrências até às 7h00

Ouvido pela Antena 1, José Costa, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, adiantou que os distritos de Braga, Porto e Aveiro foram os mais atingidos pela intempérie.

"Entre as 18h00 do dia de ontem e as 7h00 de hoje temos um acumulado de 83 ocorrências. São sobretudo relacionadas com quedas de árvores, 34 ocorrências, inundações, 22, e 14 limpezas de via. Há ainda dez quedas de estruturas", detalhou o responsável.

O comandante José Costa deixou também vários conselhos, entre os quais a desobstrução de canais de escoamento de água e assegurar que não haja objectos que possam voar com facilidade.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou os distritos de Porto e Braga debaixo de aviso vermelho até às 9h00 desta quarta-feira, tendl em conta as previsões de chuva por vezes forte, trovoada e rajadas de vento.

O aviso vermelho é o mais elevado de uma escala de três e corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo.

Também os distritos de Viseu, Vila Real, Aveiro, Coimbra e Viana do Castelo foram colocados sob aviso laranja devido à chuva, passando depois a amarelo até às 21h00.

Para os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga foi emitido o aviso laranja devido ao vento, temporariamente forte com rajadas até 95 quilómetros por hora no litoral e terras altas, passando depois a amarelo.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estarão debaixo de aviso amarelo até às 21h00 por causa da chuva, por vezes forte, que pode ser acompanhada de trovoada e rajadas de vento.O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido quando existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do estado do tempo.



Em aviso amarelo devido ao vento vão estar, até às 12h00, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga - e entre as 6h00 e as 15h00 de quinta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso amarelo para os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste/sudoeste com quatro a cinco metros, passando gradualmente a ondas de oeste/noroeste, Das 3h00 de quinta-feira às 3h00 de sexta-feira.



