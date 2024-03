Mau tempo. Registadas 1.162 ocorrências desde segunda-feira

A Proteção civil registou desde segunda-feira 1.162 ocorrências por causa do mau tempo. A maioria das situações diz respeito a inundações e queda de árvores e outras estruturas. As regiões mais afetadas foram as da Grande Lisboa, Setúbal, Oeste, Coimbra e Área Metropolitana do Porto.

No terreno estiveram quase quatro mil operacionais.



Só em Lisboa houve registo de 205 ocorrências até à meia noite, das quais 136 estão relacionadas com inundações. Todos os distritos do país amarelo por causa da chuva ou do vento.



A norte, há também previsão de queda de neve. A zona costeira está com aviso laranja por causa da agitação marítima.